Семь российских компаний объявили дивиденды за первое полугодие

В ближайшее время ожидается выплата дивидендов инвесторам от семи отечественных компаний за январь–июнь этого года, сообщает РБК .

Речь идет о «Северстали», ММЦБ, ТГК-14, «Яндексе», «Фосагро», «Диасофте» и ММК. Доходность ценных бумаг указанных фирм составляет от 2,1% до 5%.

По мнению аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, самые дивидендные акции до конца текущего года будут у «Газпром нефти», «Ростелекома» и «Татнефти». Инвестконсультант ИК «Велес Капитал» Антон Пацер считает, что топ-3 будет выглядеть так: «Ростелеком», «Газпром нефть» и «Лукойл».

В большой дивидендный сезон, который начался весной, десятки российских компаний выплатили инвесторам дивиденды за прошлый год. Самыми доходными были привилегированные акции «Сургутнефтегаза», акции банка «Санкт-Петербург», «Совкомфлота», банка «Уралсиб» и привилегированные акции «Башнефти».