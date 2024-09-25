Сельхозтоваропроизводители Подмосковья ввели в оборот 11,2 тыс га земель

В мае в Московской области стартовала масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель. Для производителей программа позволяет увеличить площадь посевных площадей и производственные мощности. На сегодняшний день региональные предприятия ввели в оборот 11 251,5 гектаров земли, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

5 подмосковных компаний являются лидерами по площадям земельных участков, введенных в сельскохозяйственный оборот. В городском округе Шаховская под выращивание зерновых и масличных культур К (Ф)Х «Агроэкоинвест» введено 1116,5 гектаров. В Лотошине ООО «Агроинновация», где возделывают зерновые культуры, с мая ввело 858 гектаров земли. ООО «Рассвет-Авангард» в Волоколамском округе — свыше 647 гектаров, ООО «РусМилк» в Луховицах — более 510 гектаров, ООО «ТуламашАгро» в Зарайске — 319,1 гектаров для выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

Сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные на территории Подмосковья и осуществляющие ввод залежных земель в оборот, могут получить субсидию для проведения культуртехнических мероприятий на возмещение до 50% от понесенных затрат. С начала года в этих целях предоставлено 71 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.