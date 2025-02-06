Секретарь местного отделения партии сказал жителям Коломны о мерах поддержки

Секретарь Коломенского отделения Партии «Единая Россия» Александр Гречищев отчитался перед жителями городского округа Коломна о проделанной работе за 2024 год. В своем выступлении он подчеркнул значительные достижения и изменения, которые произошли в округе благодаря совместным усилиям депутатов и активных граждан, передает пресс-служба партии.

«Все сделанное за прошедший год — итог работы всей команды: руководителей предприятий, депутатского корпуса, общественников, волонтеров, простых жителей — каждого, кто старается на благо родного края. Благодарю за труд и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!», — отметил Александр Гречищев.

2024 год был объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, и в Подмосковье было реализовано множество мер, направленных на поддержку семей с детьми и уязвимых категорий граждан. Из регионального бюджета на эти цели было направлено около 30 миллиардов рублей.

В регионе действует более 20 мер поддержки семей с детьми, что позволяет создать благоприятные условия для их жизни и развития. Одной из ключевых инициатив стала установка выплаты в размере 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего и последующих детей. Эта мера направлена на стимулирование рождаемости и поддержку молодых родителей. Также была увеличена выплата многодетным семьям взамен предоставления земельного участка — до 500 тысяч рублей. Эти средства помогают семьям улучшить свои жилищные условия.

Особое внимание было уделено семьям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Для них была установлена ежемесячная выплата в размере 18 тысяч рублей, независимо от уровня доходов. Эта мера помогает семьям обеспечить необходимый уход и поддержку своим детям.

Для пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более 10 лет, были увеличены ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей. Эти средства помогают пожилым людям обеспечить достойный уровень жизни. Также было продлено действие мер социальной поддержки для предпенсионеров.

Важным шагом в поддержке инвалидов стало установление новой квоты для приема на работу — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек. Это способствует трудоустройству инвалидов и их интеграции в общество.

Александр Гречищев также отметил, что в Подмосковье работает около 15 тысяч социальных работников. С 2024 года их зарплаты были проиндексированы на 10-20%, что позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов в социальной сфере.

Дополнительные ежемесячные выплаты до 20 тысяч рублей были установлены для специалистов участковой социальной службы, работающих с неблагополучными семьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.