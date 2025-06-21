Сечин: использование доллара как санкционного оружия рушит его позиции

Использование доллара в виде санкционного оружия ухудшает его позиции. Также это формирует предпосылки для применения криптовалют, золота и национальных валют иных государств, сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с докладом на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По информации Всемирного совета по золоту, за последние 3 года доля золота в мировых золотовалютных резервах увеличилась на 7% и стала больше 20%. Также 95% мировых центральных банков собираются нарастить запасы золота в течение года.

Уменьшение кредитного рейтинга, а также неопределенность в прогнозах бюджетной стабильности Соединенных Штатов приводят к ситуации, когда казначейские облигации США утрачивают статус «безопасной гавани». Вместо них инвесторы выбирают золото, стоимость которого увеличивается перед крупными мировыми кризисами, подчеркнул Сечин.

Также глава «Роснефти» отметил, что увеличились случаи использования национальных валют в мировой торговле. Речь идет про юань, индийскую рупию и дирхам. По словам Сечина, доля юаня в международных расчетах стала больше 6%. Китайской валюте удалось догнать евро.