Сделаны масштабные инвестиции в обрабатывающие производства Москвы

В обрабатывающие производства Москвы инвестировали около 386 млрд руб в 2024 г

В обрабатывающие производства в Москве в 2024 году инвестировали не менее 386 млрд рублей. Это почти на 33% выше, чем в 2023 году, написал в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Около 120,5 млрд рублей вложили в изготовление компьютеров, оптических и электронных изделий. В 2024 году одно из предприятий Москвы с помощью поддержки властей привлекло 240 млн рублей на покупку промпомещения для изготовления серверов, ноутбуков, а также систем контроля и управления доступом.

Иное московское предприятие привлекло 800 млн рублей на покупку нового оборудования для изготовления периферийных устройств, создания компьютеров. Площадкой для локализации высоких технологий стала особая экономическая зона «Технополис Москва».

Почти 18,7 млрд рублей направили на развитие производства продуктов питания и напитков. Около 16 млрд рублей инвестировали в производство лекарств.