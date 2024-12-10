Счета эскроу в семейной ипотеке на ИЖС — защита граждан от недобросовестных строителей

Семейная ипотека на ИЖС с использованием счетов эскроу защищает россиян от различного рода злоупотреблений со стороны недобросовестных строителей, повышает социальность и адресность выдаваемых кредитов.

Программа «семейная ипотека» — это один из самых востребованных и доступных способов улучшения жилищных условий в России. По обновленным условиям «Семейной ипотеки» оформить кредит на строительство индивидуального жилого дома и приобретение земельного участка могут семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, один несовершеннолетний ребенок в возрасте до 6 лет включительно или ребенок-инвалид.

Важно подчеркнуть, что построить дом можно на всей территории РФ, однако только в рамках договора участия в долевом строительстве по федеральному закону № 214-ФЗ или договора подряда с использованием счета эскроу.

Данные изменения нацелены, в первую очередь, на повышение социальности и адресности выдаваемых кредитов, таким образом появляется возможность нивелировать финансовые риски граждан от действий недобросовестных строителей.

Программа в полной мере соответствуют существующему запросу населения: опросы, проведенные ДОМ.РФ совместно со ВЦИОМ, подтверждают, что основными заказчиками строительства частных домов выступают российские семьи, имеющие несовершеннолетних детей.