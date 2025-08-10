Щербинский завод сертифицировал новый лифт

Щербинский лифтостроительный завод успешно завершил сертификацию нового высокоскоростного пассажирского лифта со скоростью движения 8 м в секунду, сказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятие получило официальный сертификат Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подтверждающий соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

«Успешная сертификация подтверждает высокий уровень компетенций предприятия, позволяющий создавать востребованную, конкурентоспособную продукцию. Новая разработка — значимый шаг в укреплении позиций столичных производителей на рынке подъёмного оборудования. Развитие современного градостроительства требует новых решений в области вертикального транспорта. Инновационные лифты с рекордной скоростью движения при компактных размерах шахты становятся ключевым элементом высотного строительства», — объяснил Гарбузов.

Высокотехнологичная разработка включает усовершенствованную силовую часть, усиленные канаты, специальные обтекатели купе кабины, современную систему управления с устройствами безопасности, мощную лебедку и инновационную систему позиционирования.

Ее актуальность обусловлена активным развитием высотного строительства — лифт предназначен для жилых и административных зданий высотой от 200 м. На данный момент большинство возводимых объектов превышает отметку в несколько десятков этажей. Для эффективного распределения пассажиропотока необходимы лифты с улучшенными характеристиками: повышенной скоростью движения и надёжными эксплуатационными качествами. Это позволяет обеспечить быстрое и безопасное перемещение людей в высотных комплексах.

«Получение сертификата на производство скоростных лифтов — часть масштабной программы развития предприятия. В прошлом году завод уже сертифицировал лифты со скоростью 4 м в секунду с грузоподъемностью до 2,5 тыс. кг. В ближайших планах компании — запуск конвейерного производства собственных безредукторных лебедок и увеличение производственной мощности до 15 тыс. лифтов в год», — заключил генеральный директор завода Валентин Чернобаев.