Щелковское предприятие вновь установило мировой рекорд

Предприятие «Щелково Агрохим» в очередной раз установило мировой рекорд — за последние пять лет оно зарегистрировало наибольшее количество рекордов по урожайности и продуктивности сельхозкультур, достигнутых одной агрокомпанией, сообщили в пресс-службе местой администрации.

В Краснодаре в период с 17 по 20 ноября проводилась 33-Я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции — «ЮГАГРО». В рамках мероприятия генеральному директору «Щелково Агрохим», д. х. н., академику РАН Салису Каракотову был вручен сертификат Книги рекордов России.

Чемпионами на предприятии стали озимая пшеница Ермоловка, Зюгановка и соя Тейри — за самую высокую урожайность и максимальную продуктивность растений.

Также на выставке «ЮГАГРО» стенд «Щелково Агрохим» посетила Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Салис Каракотов представил технологию ускоренной селекции растений — спидбридинг. Напоминаем, что в этом году компания открыла первую в России лабораторию для испытаний агрохимии в условиях спидбридинга.

