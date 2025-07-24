Щелковское предприятие стало лучшим экспортером Московской области

В конкурсе «Экспортер года Московской области» определили победителей в 16 категориях. Предприятие «Щелково Агрохим» стало лучшим в сфере промышленности среди крупных компаний, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева вручила награды победителям. Церемония состоялась в рамках заседания Клуба экспортеров региона.

Продукция «Щелково Агрохим» пользуется популярностью не только в России, но и в зарубежных странах. Среди них: Египет, Марокко, Алжир, Узбекистан, Беларусь и другие.

«Подмосковные предприниматели активно развиваются не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Поддержку предпринимателям Подмосковья при выходе на экспорт оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области. С его помощью компании могут, например, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, выйти на новые рынки», — рассказала Екатерина Зиновьева.

В конце мая «Щелково Агрохим» открыл в округе новый производственный цех. Инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей, а для жителей Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского появилось порядка 60 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.

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