Щелковский производитель укрепил позиции в Азербайджане

Щёлковская компания приняла участие в выставке Caspian Agro, проходившей в столице Азербайджана — Баку, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На ней «Щёлково Агрохим» представила пять новых препаратов, предназначенных для использования в этом регионе. Это регулятор роста, фунгицид для садов и виноградников, инсекто-фунгицидный протравитель, инсектицид, довсходовый гербицид.

В этом году предприятие стало единственным из российских производителей средств защиты растений, которое выступило на Caspian Agro. Компания успешно конкурирует с турецкими производителями, занимающими до 80% рынка в Азербайджане.

«Caspian Agro» — крупнейшее в Азербайджане аграрное выставочное мероприятие. В этом году в нём приняли участие около 450 компаний из 31 страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.