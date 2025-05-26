Сбор средств на школьные шторы: начислят ли налог за такие переводы с 1 июня

Эксперт пояснил, что изменится в переводах денег с карты на карту с 1 июня

С 1 июня 2025 года денежные переводы россиян с карты на карту подвергнутся более пристальному мониторингу и контролю и могут быть приостановлены, сообщил РИАМО частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Новый закон, согласно которому денежные переводы россиян с карты на карту могут быть заморожены, направлен на защиту сбережений и средств граждан от мошенников, считает он. При попытке совершить нетипичную операцию по снятию наличных (крупная сумма, другой город и т.д.) банк вправе ограничить операции по выдаче до 50 тыс. рублей на двое суток до выяснения причин. При этом банк обязан оповестить клиента об этом решении.

Также россияне (особенно это касается пожилых людей) имеют право назначить родственника или другое доверенное лицо с правом подтверждения крупных операций, напоминает эксперт.

«Кроме того, ФНС будет более пристально следить за пополнением счетов граждан на признаки ухода от налогов работодателей. В этом случае на сумму прихода может быть начислен НДФЛ или затребованы дополнительные документы, подтверждающие операцию (например, договор дарения или расписки). За переводы от родственников или сбора средств на школьные шторы никаких начислений не предполагается», — отмечает Сидоров.