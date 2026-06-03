СберНПФ возглавил рейтинг НПФ по объему активов под управлением

СберНПФ — партнер СберИнвестиций — оказался на первой строчке рейтинга НПФ по объему активов под управлением, следует из статистики Банка России. Такие данные привел старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский в ходе Петербургского международного экономического форума. По состоянию на 31 марта 2026 года, объем активов СберНПФ составил 1,4 трлн рублей. Это на 36% превышает аналогичный показатель 2025 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Свыше 544 млрд рублей составили вложения россиян по программе долгосрочных сбережений и договорам негосударственного пенсионного обеспечения в СберНПФ. Это в 2,3 раза больше, чем на конец I квартала 2025 года.

По данным Банка России, из 10,3 млн участников программы долгосрочных сбережений, 7,5 млн выбрали СберНПФ. По этому показателю фонд также на первом месте.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что на конец марта 7,5 млн россиян вступили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ, а на конец мая — 8,1 млн.

«Наши клиенты уже получили 31,9 млрд рублей господдержки и 23,3 млрд рублей инвестиционного дохода, который заработал для них фонд. Мы продолжаем оцифровывать сервисы, внедрять искусственный интеллект и развивать продукт, чтобы люди могли удобно копить вдолгую», — уточнил Вестеровский.

Уже 16 млн россиян доверили СберНПФ свои пенсии и долгосрочные сбережения. 148 тыс. человек получают пенсионные выплаты от фонда. Их объем по итогам января-мая этого года достиг 8,5 млрд рублей.