Сбербанк в июле 2024 года в два раза снизил выдачи ипотечных кредитов

Интерфакс: после отмены льготной ипотеки Сбер выдал в 2 раза меньше кредитов

Сбербанк в два раза снизил выдачу ипотечных кредитов в июле 2024 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз финансового учреждения.

Это произошло после того, как закончилась программа льготной ипотеки на новостройке. Согласно ей, гражданам РФ кредит выдавался под 8% годовых. Также на уменьшение выдачи займов повлияло и обновление условий программы семейной ипотеки.

В июле россияне оформили в Сбере ипотеки на сумму 208 млрд рублей. В июне цифра была в два раза выше — 415 млрд.

Ранее сообщалась необходимая зарплата, чтобы взять ипотеку на вторичную «однушку» в Москве. Человек должен получать не менее 273 тыс. рублей.