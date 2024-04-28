Сбербанк представил инструкцию для обмена замороженными активами

Клиенты Сбербанка при помощи web-версии могут принять участие в обмене замороженными активами, для этого следует подать заявку на заключение сделки по реализации ценных бумаг, сообщает «Прайм» .

Сделать это можно до 30 апреля 2024 года. Заявку человек может подать только один раз, изменение или отмена невозможны.

Инструкция также находится в мобильном банке. Там рассказано, как физическое лицо может вернуть деньги через сервис. Для этого нужно перейти по персональной ссылке, которая придет от банка в СМС, затем авторизоваться в web-версии «Сбербанк Онлайн», подтвердить открытие брокерского спецсчета до 29 апреля текущего года.

После этого необходимо перейти к открытому счету через раздел «Инвестиции». Там есть информационный баннер о возможности реализовать заблокированные активы. Следует нажать «Узнать подробнее».

Также можно воспользоваться памяткой по проведению торгов.