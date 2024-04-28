Сбербанк представил инструкцию для обмена замороженными активами
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Клиенты Сбербанка при помощи web-версии могут принять участие в обмене замороженными активами, для этого следует подать заявку на заключение сделки по реализации ценных бумаг, сообщает «Прайм».
Сделать это можно до 30 апреля 2024 года. Заявку человек может подать только один раз, изменение или отмена невозможны.
Инструкция также находится в мобильном банке. Там рассказано, как физическое лицо может вернуть деньги через сервис. Для этого нужно перейти по персональной ссылке, которая придет от банка в СМС, затем авторизоваться в web-версии «Сбербанк Онлайн», подтвердить открытие брокерского спецсчета до 29 апреля текущего года.
После этого необходимо перейти к открытому счету через раздел «Инвестиции». Там есть информационный баннер о возможности реализовать заблокированные активы. Следует нажать «Узнать подробнее».
Также можно воспользоваться памяткой по проведению торгов.