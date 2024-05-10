Канада оштрафовала криптобиржу Binance почти на 5 млн долларов

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф на криптовалютную биржу Binance за отмывание денег и финансирование терроризма. Сумма штрафа составила 6 млн канадских или 4,38 млн американских долларов, сообщает РБК .

Как пишет агентство Reuters, криптобирже неоднократно устанавливали крайние сроки для регистрации в Канаде как компания, которая предоставляет финансовые услуги за рубежом, однако Binance не выполнил условие.

Поимо этого, компания не уведомляла о получении виртуальной валюты в размере 10 тыс. канадских или 7,3 тыс. американских долларов или в свыше 5,9 тыс. подобных случаях с июня 2021 по середину июля прошлого года.

В 2023 году Binance прекратила работу на территории Канады. Данное решение криптобиржи было связано с изменением законодательства страны в области криптовалюты.

Ранее стало известно, что в России могут поменяться правила доступа к покупке криптовалюты. Причиной этому стал приход цифрового рубля в жизнь граждан России.