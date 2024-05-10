На ВДНХ представили обновленный «Зеленый маршрут» по живописным местам

ВДНХ и Главный ботсад им. Н. В. Цицина обновили «Зеленый маршрут» — программу длительной прогулки, ее расширили почти в два раза, сообщает пресс-служба выставки.

К маршруту добавили еще 18 точек.

«В обновленный маршрут входит 42 локации на ВДНХ, в парке «Останкино» и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем», — отметила заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, начать прогулку гости выставки могут у любого входа, а затем идти по точкам в удобном порядке.

В обновленный маршрут добавили Старую Фондовую оранжерею в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина. Недавно объект открыли после реставрации. Там высажено свыше 7 тыс. разновидностей растений из теплых стран. Еще одна новинка — каштановая аллея, большую часть деревьев на ней с 1968 по 1989 год высадили космонавты, которые вернулись с орбиты на Землю.

Также в обновленный «Зеленый маршрут» вошли пешеходная тропа «Лента Мебиуса», система клумб «Большая картина полей», липовая аллея и многие другое.