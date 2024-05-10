Россия послала жесткий сигнал Японии о последствиях помощи Украине

Обозреватели издания South China Morning Post считают, что строительством разведывательных баз на Курильских островах Россия посылает Японии сигнал о последствиях военной поддержки Украины, сообщает РИА Новости .

«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», — заявил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

В статье отметили, что российские базы позволят отслеживать действия не только японских властей, но и Соединенных Штатов.

По словам профессора факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррена Маллоя, с помощью разведывательных баз РФ смогут анализировать сигналы с радаров, расположенных на севере Японии.

Ранее российский посол в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва наблюдает за наращиванием маневров Японии и США вблизи своих границ, а также предостерегает Токио о контрмерах в случае появления угрозы.