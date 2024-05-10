Михаил Мишустин прибыл в Государственную Думу
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Депутаты Госдумы в пятницу должны рассмотреть и утвердить кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, он уже прибыл в нижнюю палаты парламента, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин проведет несколько встреч с фракциями, а после этого выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы парламентариев.
Полномочия формировать состав кабмина, утверждать главу правительства, его заместителей и федеральных министров, Госдума получила в соответствии с поправками к Конституции страны, принятыми в 2020 году.
Кандидатуру Михаила Мишустина на указанный пост на рассмотрение депутатов ГД внес президент России Владимир Путин после своей инаугурации.
Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.