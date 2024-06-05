Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 1,5%

Ставки по ипотечным кредитам в Сбербанке повысили с 5 июня на 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка ипотеки составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» и «Ипотека на новостройку», сообщает РБК.

Размер ставки после повышения по программе «Ипотека на новостройку» составил от 18,2%, по программе «Ипотека на загородную недвижимость и землю» — от 18,5%, а по программе «Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» — от 18,7%;

Ставки повышают из-за роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Повышение ставок не будет относится к программам с государственной поддержкой.

Также изменятся ставки по потребительским кредитам в Сбере. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 до 39,9%.

Помимо этого, в банке продлили акцию по начислению ежемесячного кешбэка 2% бонусами «СберСпасибо» для заемщиков с подпиской «СберПрайм+» или пакетом услуг «СберПремьер».