Сбербанк изменил срок для получения максимальной ставки по вкладу

В преддверии заседания Центробанка по вопросу ключевой ставки Сбербанк внес изменения в условия своих популярных депозитных продуктов. Начиная с 1 сентября кредитная организация пересмотрела процентные ставки по своим основным вкладам для привлечения новых средств, обозначив новые сроки, сообщает РБК .

Изменения коснулись вкладов «Лучший%» и «СберВклад». Хотя максимальный процент по вкладу «Лучший%» сохранился на уровне 16% годовых, существенно сократился период, на который распространяется эта привлекательная ставка. Теперь клиентам придется довольствоваться двухмесячным сроком вместо прежних четырех месяцев для получения наивысшей доходности.

Сбербанк пересмотрел условия по вкладам, процентная ставка на месячный депозит сохранилась на уровне 15% годовых. Для трехмесячных вкладов ставка повысилась на 0,4 процентных пункта и составила 15,9%. При этом четырехмесячные депозиты подешевели — их доходность снизилась на 2,5 процентных пункта до 13,5%. Вклады на срок от пяти до восьми месяцев, а также на период от девяти месяцев до года остались без изменений — 13,5% и 12% соответственно.

Самый высокий процент будет доступен только для новых средств, которые не размещались на счетах Сбербанка в течение последних двух месяцев. Важно учитывать, что указанные ставки применяются при условии выплаты процентов в конце срока. Если клиент выбирает ежемесячное начисление, доходность будет ниже — от 7,3% до 14,3% годовых в зависимости от продолжительности вклада.

Также Сбербанк изменил условия по «СберВкладу», сохранив максимальную доходность в 16% годовых, но теперь этот процент доступен при размещении средств на два месяца вместо прежних четырех. Чтобы получить преимущества самой высокой ставки, клиентам необходимо внести более 1 млн рублей. Банк также предполагает выплату процентов по окончании срока действия вклада с учетом надбавок.

Ранее финансовая организация уже сообщала своим клиентам о понижении процентной ставки по накопительному счету. Согласно расчетам «РБК Инвестиции», средняя максимальная доходность по депозитам в десяти крупнейших банках на начало сентября варьируется в зависимости от срока размещения средств.

За прошедшую неделю с 25 августа произошло снижение средних максимальных процентных ставок по банковским депозитам. Доходность по вкладам на один год уменьшилась наиболее значительно — на 0,19 процентных пункта и составила 13,68%. Вклады на полгода теперь приносят 14,87% годовых, что на 0,14 процентных пункта меньше предыдущего показателя. Трехмесячные депозиты показали наименьшее снижение — всего на 0,12 процентных пункта, достигнув отметки в 15,80%.