Сбер введет комиссии по платежным счетам, которые не привязаны к картам

Сбер введет комиссии по не привязанным к банковским картам платежным счетам с начала 2026 года, сообщает РБК .

Если условия бесплатности не будут соблюдены, то базовая ежемесячная комиссия составит 150 руб., а для молодежи от 14 лет до 21 года — 40 руб.

Комиссии можно избежать, если оформить и привязать к платежному счету бесплатную карту, если получать на счет зарплату, если потрать более 5 тыс. рублей с этого счета на покупки в интернете или по QR-коду в мобильном приложении.

Кроме того, если счет не нужен, его можно закрыть. Это возможно, если на нем не будет денег.

Платежный счет как инструмент введен Сбером с 2023 года. Он появился автоматически в разделе «Кошелек» мобильного приложения. Счета шли в привязке к картам, но их можно было открывать и без нее.

Ранее Сбер запустил личный проект — «Итоги года». Они появились в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.