«Сбалансировать систему»: депутат Мособлдумы предложил налог на труд роботов

«Чтобы технологическая трансформация была сбалансированной, важно выстраивать систему так, чтобы она была выгодна и бизнесу, и людям. Автоматизация должна идти не „взамен человека“, а параллельно с ним — с учетом подготовки кадров, адаптации профессий и экономической стабильности в переходный период», — объяснил эксперт.

По его словам, активная технологическая трансформация сейчас происходит в ряде профессий: это касается операторов станков с ЧПУ, сотрудников билетных касс и других сфер. Особенно заметны изменения в машиностроении.

Сегодня роботы уже справляются с рутинными задачами: продажей билетов, стандартными запросами, базовым управлением оборудованием, но полностью заменить человека пока не могут: многие процессы требуют гибкой адаптации и быстрых решений в нестандартных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе», — рассказал Воробьев.