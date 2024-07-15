Саудовская Аравия пригрозила распродать долги стран ЕС из-за российских активов

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС, ответив таким образом на конфискацию активов России. По словам аналитиков, такие действия четко посылают Западу сигнал о необходимости соблюдения норм международного права, сообщает РИА Новости.

Страны G7 планируют присвоить себе около 300 млрд долларов, принадлежащих РФ. Саудиты пригрозили в таком случае, что они избавятся от бумаг Евросоюза, куда входят и французские активы.

По данным агентства Bloomberg, Минфин Саудовской Аравии не поддержал такой умысел. По его словам, отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении. Саудовская Аравия продолжит обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Но некоторые наблюдатели уверены, что даже обсуждение такого варианта помогает понять Западу, что международное право необходимо соблюдать, однако у всего есть предел.

«Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными», — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Также многие опасаются, что примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива.