Саудовская Аравия: демография страны способствует развитию финтеха

Большое количество людей в возрасте до 30 лет в Саудовской Аравии способствует быстрому росту финтеха в стране. Этот сектор развивается даже быстрее, чем банковская система, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Особенностью розничных финансовых услуг саудитов является параллельное сосуществование двух систем — традиционного коммерческого банкинга и исламского банкинга (законы шариата отрицают кредиты как таковые). Первые за последние годы развернулись в Саудовской Аравии и прибавляют, за счет чего финансируется бизнес и развивается рынок ипотечного кредитования. Все это соседствует с низкой стоимостью фондирования банков. Позволить себе то, что не могли раньше, способны все больше людей, сказал аналитик.

Между тем очевиден тренд развития банковского сектора — в онлайн-услуги.

Так, банковская система покрывает всего 72% страны, в то время как распространение интернета идет более высокими темпами (92% по всей стране в 2025 году, по данным Mordor Intelligence).

Этот тренд подтверждают и другие числа. С 2024 по 2029 годы рынок финтеха развивается и будет развиваться в два раза быстрее собственно банковского сектора — на 12,14% в год. 9% всех мировых финтех-компаний — из Саудовской Аравии (столько же, к примеру, в США), отметил Расторгуев.

По его словам, такой бурный прирост объясняется прежде всего демографической структурой общества — 7 из 10 жителей в возрасте до 30 лет. Также все больше в жизнь этого относительно закрытого сообщества проникают смартфоны (следовательно, онлайн-услуги и платежи).

«Самые востребованные услуги в финтех-секторе — это платежи и обмен валюты (активно занимается треть финтех-компаний), кредитование и финансы (19%), управление личными финансами (12%)», — добавил аналитик.