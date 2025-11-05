В Петербурге действует более 10 технопарков и 70 коворкингов для бизнеса

В Санкт-Петербурге предприниматели могут воспользоваться сетью технопарков и коворкингов, которые предоставляют рабочие пространства и поддержку для стартапов и малого бизнеса, сообщает АБН24 .

Технопарки и коворкинги стали ключевыми элементами инфраструктуры поддержки инноваций в Санкт-Петербурге. По данным губернатора Александра Беглова, к июню 2024 года в городе работали 10 технопарков и 13 индустриальных парков, где компании получают доступ к современной инфраструктуре и возможностям для внедрения новых технологий.

Экономист Максим Чирков отметил, что город предоставляет льготы резидентам технопарков, что способствует привлечению бизнеса и увеличению налоговых поступлений. Стать резидентом может любой стартап, соответствующий установленным критериям, включая регистрацию в Санкт-Петербурге и наличие прототипа продукта.

Коворкинги становятся все более востребованными среди малого бизнеса и самозанятых. В городе действует 71 коворкинг, часть из которых поддерживается государством. Фонд развития субъектов МСП реализует программы, позволяющие предпринимателям бесплатно пользоваться рабочими местами в коворкингах на определенных условиях. Для самозанятых и представителей креативных индустрий предусмотрены льготные условия аренды.

Бизнес-инкубатор, созданный в 2008 году, помогает стартапам не только с площадями, но и с инвестициями, консультациями и обучением. По словам бизнес-трекера Анастасии Ивановой, такие меры поддержки особенно важны для hardware-стартапов и производственных команд.

CEO imperyiacvetov Аблайхан Аяпов подчеркнул, что развитие коворкингов и технопарков способствует созданию новых рабочих мест и росту экономики региона. Эксперты отмечают, что эффективность поддержки зависит от комплексного подхода, включающего не только предоставление площадей, но и консультации, обучение и доступ к оборудованию.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.