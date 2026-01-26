Специалисты проанализировали показатели спроса и предложения в разделах «Франшизы» и «Готовый бизнес» в Москве, подведя предварительные итоги 2025 года на основе годовой динамики, сообщила пресс-служба Авито Бизнес 360.

Наиболее значительный рост интереса за год отмечен к франшизам в автомобильном секторе и сфере аренды. Среди готового бизнеса сильнее всего увеличился спрос на предприятия в категориях пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и аренды. Также количеству выставленных на продажу объектов в сегменте готового бизнеса первенствуют ПВЗ и арендные предприятия.

Франшизы

В 2025 году в столице резче всего увеличился спрос на автомобильные франшизы — в 2,5 раза за год. Еще одной выраженной тенденцией стали франшизы, связанные с арендой: интерес к ним вырос также почти в 2,5 раза.

Наибольшая часть запросов пришлась на франшизы в торговой сфере (26%). Второе место заняла сфера услуг (21%). Далее следуют ИТ-франшизы (11%). В топ-5 также вошли области общественного питания (10%) и строительства (8%).

По объему предложения среди франшиз лидирует сектор услуг (27%). За ним идет торговля с долей 26%. Третью позицию занимает общепит с 17%. На сферу красоты и здоровья пришлось 9%, а на ИТ-направление — 7%.

Готовый бизнес

Общий спрос на готовый бизнес за 2025 год снизился на 15% — в условиях высокой ключевой ставки предприниматели стали менее активно вкладываться в новые проекты. Тем не менее, в отдельных категориях зафиксирован заметный рост. Например, за год вырос интерес к бизнесу в сферах ПВЗ (+47%) и аренды (+22%).

По доле спроса первое место занимает бизнес в области общественного питания (16%). За ним следуют предприятия ИТ-сектора (14%). На третьем месте — сфера красоты и здоровья (13%). В первую пятерку также вошли торговый бизнес (12%) и предприятия сферы услуг (11%).

Наибольший прирост предложения в готовом бизнесе показали ПВЗ (+43%) и арендный бизнес (+26%). По общему количеству предложений лидируют предприятия торговли (22%), общепита (16%), а также красоты и здоровья (13%). Также в пятерке лидеров — бизнес в сфере услуг (13%) и ИТ-предприятия (10%).