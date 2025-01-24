Самозапрет покупок на маркетплейсах могут ввести по аналогии с кредитами

Инициатива вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах является интересной, но требует анализа с точки зрения реальности и практической реализации, заявил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Существование проблемы импульсивных онлайн-покупок подтверждается статистическими данными и опросами, указывающими на склонность к таким покупкам отдельных категорий граждан (например, опрос ВЦИОМ).

«Следует отметить, что в России законодательная база для подобных ограничений уже существует в виде закона о самозапрете на выдачу кредитов (вступает в силу с 1 марта 2025 года), создавая прецедент и облегчая реализацию инициативы. Маркетплейсы технически способны внедрить функционал самозапрета или установки лимитов, поскольку многие платформы уже предлагают инструменты для контроля трат в добровольном порядке», — отмечает эксперт.

Учитывая распространенность проблемы, инициатива может получить поддержку у части населения, особенно среди тех, кто осознает свою склонность к импульсивным покупкам, считает он. Однако стоит учитывать потенциальное сопротивление со стороны бизнеса, поскольку маркетплейсы могут негативно отнестись к данной инициативе, считая, что она снизит их обороты. В связи с этим, они могут затягивать реализацию или искать способы ее обхода, добавил Поляков.

«Наиболее реалистичный формат принятия данной инициативы — внедрение рекомендательного характера такой процедуры для маркетплейсов, а также обязывание интернет-площадок информировать пользователей о необходимости соблюдения финансовой дисциплины», — заключил эксперт.