Самозапрет на автоматическое списание с карт: к чему это может привести

Предложение о введении самозапрета на автоматическое списание средств с банковских карт, выдвинутое в Госдуме, поднимает важный вопрос о защите прав потребителей в эпоху подписных сервисов. Инициатива законодателей направлена на решение этого вопроса, что является позитивным шагом, заявил РИАМО заместитель председателя правления по розничному бизнесу СДМ-Банка Роман Жуков.

В основе популярности подписок лежит, с одной стороны, стремление пользователя получить максимальную выгоду за понятную цену. «Я могу целый месяц смотреть новые фильмы и сериалы без ограничений за ХХ рублей в месяц» — клиент видит очевидную экономию, ведь при покупке каждого фильма отдельно расходы могут существенно превысить тариф подписки, отмечает эксперт. Такой же подход работает в системах тарифов мобильных операторов, банков (как в розничном, так и в корпоративном бизнесе) и в принципе может быть применен в любой отрасли.

«Модель подписки позволяет компаниям прогнозировать доходы и оптимизировать свои предложения, а потребителям — получать желаемое по фиксированной цене. Проблема возникает, когда списания происходят незаметно, за услуги, которыми клиент больше не пользуется. Это вызывает справедливое недовольство и подрывает доверие к подписным сервисам. Вы уже давно не пользуетесь каким-то сервисом, возможно даже приложение на вашем телефоне отсутствует — но комиссия за подписку списывается регулярно — это вызывает очевидный дискомфорт», — комментирует Жуков.

Инициатива законодателей направлена на решение этой проблемы и это безусловно позитивный шаг, отмечает он. Важно однако, чтобы реализация самозапрета не перекладывала всю ответственность на банки и платежные системы. Продавцы услуг также должны быть вовлечены в решение проблемы — как с точки зрения финансовых затрат на внедрение новых механизмов контроля, так и с точки зрения социальной ответственности перед своими клиентами, считает эксперт.

«На мой взгляд, успех инициативы будет зависеть от того, насколько эффективно удастся сбалансировать интересы потребителей и бизнеса. Необходимо создать систему, которая позволит клиентам легко контролировать свои подписки и избегать нежелательных списаний, не создавая при этом излишних препятствий для развития рынка подписных услуг. Безусловно, клиент и его потребности должны быть в центре любой бизнес-стратегии, а значит, и помощь в контроле расходов должна быть неотъемлемой частью», — резюмировал Жуков.