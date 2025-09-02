Саммит ШОС: что ждет экономику России и Китая

Саммит ШОС в Китае ознаменовал переход экономических отношений России и Китая от нейтралитета к глубокому альянсу. Можно с уверенностью говорить о грядущих прорывных событиях в экономическом взаимодействии двух стран, заявил РИАМО заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

На саммите ШОС Китай впервые обозначил претензии организации и входящих в него стран на создание нового глобального управления, более справедливой мировой системы, отмечает он. Заявление прозвучало на фоне постоянно усиливающегося торгово-экономического противостояния Китая с западными странами, введенных США беспрецедентных импортных пошлин в отношении Индии, тотальных санкций западных стран в отношении России.

«И в этой связи инициатива Китая о новом глобальном управлении может говорить и говорит, что окончательное решение о создании альтернативного мирового геополитического центра силы во главе с Китаем, Индией и Россией принято. Это решение во многом и определит формат и глубину экономических отношений Китая и России, переведет их из формата нейтралитета к глубокому взаимодействию без оглядок на западные санкции и ограничения», — считает эксперт.

По его мнению, российская экономика, отрезанная от западных финансовых рынков, нуждается в дешевых инвестициях. Китай обладает огромными финансовыми возможностями, мощной банковской системой и развитым рынком капитала.

«Зеленый свет на кредитование российской экономики, допуск на китайский рынок российских эмитентов облигаций и акций позволит решить проблему дефицита инвестиционных ресурсов внутри России. И в этом направлении уже многое делается, так, Россия имеет рейтинговые оценки уже от четырех китайских агентств», — комментирует Вожов.

Отрасли взаимодействия

Китай, будучи «фабрикой мира», нуждается в стабильных поставках всевозможных сырьевых товаров, энергоносителей и продовольствия. В этих сферах вероятны новые значительные инвестиции в совместные проекты на территории России. В условиях конфронтации с западными странами и вероятного конфликта в тихоокеанском регионе из-за Тайваня Китай заинтересован в построении новых альтернативных логистических маршрутов поставок своих товаров через территорию России. А это инвестиции и в расширение российской железнодорожной инфраструктуры и развитие проекта Северного морского пути, инвестиции в авиастроительную и судостроительную отрасли, объясняет эксперт.

Будет углубляться взаимодействие в наукоемких отраслях — космической и атомной промышленности, ВПК. Продолжится начатый уже процесс локализации производства китайских автомобилей в России, констатирует Вожов.

«Расширение экономического сотрудничества между странами будет сопровождаться взрывным ростом в России количества компаний с китайским капиталом с существенным притоком китайских специалистов в нашу страну. Углубление культурного обмена будет способствовать развитию туристической отрасли России», — резюмирует эксперт.