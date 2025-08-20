Салон красоты звездного визажиста Сердара Комбарова терпит огромные убытки

Престижная студия красоты звездного визажиста Сердара Камбарова столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Бизнес, открытый в центре Москвы в начале 2022 года, не оправдывает ожиданий владельца и терпит огромные убытки, сообщает Super .

Несмотря на опыт — более 10 000 подготовленных специалистов и собственную школу макияжа — бизнес-проект уроженца Уфы переживает не лучшие времена. Камбаров, переехавший в столицу с семьей, создал салон премиум-класса «Serdar Kambarov Studio», рассчитывая на успех, но в итоге столкнулся с огромными убытками.

Стоимость услуг в заведении соответствует элитному статусу: минимальная цена за работу мастера составляет около 100 тысяч рублей, а эксклюзивный макияж от самого Камбарова может обойтись клиенту в 1 миллион рублей. Однако даже такие высокие расценки не спасают бизнес от убытков, размер которых вызывает удивление у экспертов рынка.

Финансовая отчетность ООО «Сердар Камбаров» показывает, что компания завершила прошлый год с серьезным дефицитом в 12 миллионов рублей. С чем связаны такие финансовые потери, не уточняется.