«Авито Работа»: Сахалин, Приморье и Якутия стали лидерами по приросту вакансий в январе

В прошлом месяце в Сахалинской области выявлен наибольший прирост числа вакансий за год: количество предложений о работе увеличилось в 2,8 раза (+182%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 85 308 рублей в месяц при полной занятости.

Больше всего с января 2024 года в Сахалинской области увеличивался спрос на сотрудников бэк-офиса (HR-специалисты, бухгалтеры и т. д.) (+140%), специалистов службы поддержки (+90%) и работников розничной торговли (+59%).

Значительно повысилось количество вакансий в Приморском крае. Там работодатели в январе разместили в 2,4 раза больше (+143%) предложений, чем годом ранее. Средняя зарплата у кандидатов — порядка 79 259 рублей в месяц при полном графике. Больше всего год к году росло число вакансий для специалистов по продажам (+178%), сотрудников службы поддержки (+99%) и работников кухни и пищевого производства (+26%).

Республика Саха (Якутия) замыкает топ-3 российских регионов с активным ростом найма. Спрос на сотрудников там повысился на 111% год к году, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей достигает 81 274 рубля ежемесячно. Особенно заметный прирост отмечен для административно-управленческого персонала (HR-специалисты, бухгалтеры и т. д.) (+242%) и специалистов клиентского сервиса (+96%).

В топ-5 еще вошли Калужская (+101%) и Тверская области (+94%). Соискатели на вакансии в Калужской области за полный рабочий день в месяц могли рассчитывать в среднем на 67 237 рублей, а в Тверской области — на 67 600 рублей.

«В российских регионах активно растет спрос на представителей офисных профессий — многие работодатели ищут квалифицированных HR-специалистов, финансистов, менеджеров по продажам и взаимодействию с клиентами», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

По его словам, из-за дефицита кадров опытные HR-специалисты играют ключевую роль для работы бизнеса: они выстраивают процессы найма и помогают оперативно закрывать необходимые вакансии.

Пшеничных добавил, что развитие российских предприятий повышает их потребность в сотрудниках, которые могут привлечь новых клиентов, повысить лояльность потребителей и нарастить объемы продаж.