Садовник и шашлычник: назван топ-5 востребованных вакансий перед летним сезоном

Спрос на садовников и поваров вырос в РФ в преддверии летнего сезона

Перед летом и майскими праздниками растет спрос на специалистов в озеленении, общественном питании и обслуживании. В апреле текущего года по сравнению с мартом значительно вырос спрос на садовников (+65%), поваров (+11%) и бариста (+10%), сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

Согласно данным аналитиков, в топ-5 востребованных вакансий по всей России в преддверии летнего сезона вошли садовник-озеленитель, бариста Bubble Tea, мастер сладкой ваты, контролер-аниматор и повар-шашлычник.

Так, в Казани требуется садовник-озеленитель в известном курортном комплексе. Предлагается частичная занятость (4–5 часов в день) с оплатой 40 тыс. рублей. Обязанности: посадка цветов, обрезка кустарников, уход за газонами, обработка от вредителей.

Работодатель предоставляет льготное питание, униформу, подарки на праздники, бесплатное посещение аквапарка. Для опытных специалистов (от 1 года) предусмотрены надбавки.

В Петрозаводске ищут бариста для приготовления Bubble Tea и десертов. При сменном графике работы кандидату предлагают зарплату в размере 45-70 тыс. рублей. Требуются активность, внимательность и коммуникабельность. При этом опыт не нужен, так как предусмотрено обучение на месте. Работодатель оплачивает медкнижку, униформу и питание.

Краснодарская кофейня ищет мастеров по приготовлению сахарной ваты. Зарплата составляет 2,5 тыс. рублей за смену. Кандидатам предлагают официальное трудоустройство, стабильный доход и график 2/2. В обязанности сотрудника входит приготовление сахарной ваты, обслуживание клиентов и поддержание чистоты. Опыт не требуется, обучение на месте.

В Ростове-на-Дону детский центр ищет контролеров-аниматоров для создания праздничной атмосферы, организации игр и развлечений, общения с детьми и родителями, а также поддержания порядка. Зарплата — от 2700 рублей за смену. Предоставляется бесплатное двухразовое питание, подарки детям на праздники и скидки на услуги центра.

В Красногорске ищут опытного шашлычника-мангальщика. Предлагают зарплату 100–140 тыс. рублей, официальное трудоустройство, график 5/2 или 6/1. Требуются навыки приготовления блюд на открытом огне и подтвержденный опыт от 1 года. В обязанности входит полный цикл приготовления блюд русской, европейской и кавказской кухни. Предоставляется питание и возможности для роста.