С начала года по программе «Франшиза» в Подмосковье выдано более 30 субсидий

С начала этого года Мининвест Подмосковья выдал 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За первые пять месяцев этого года по региональной программе «Франшиза» было одобрено 32 заявки. Суммарный объем поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 млн рублей. Прием заявок на получение субсидии продолжается», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольшее количество субсидий — девять, — было выдано на франшизы в сфере общественного питания: рестораны, кофейни и т. д. Пять субсидий было предоставлено на запуск образовательных центров. В топ-3 также вошла медицинская сфера — на открытие медцентров было выдано четыре субсидии.

В рамках региональной программы подмосковные предприниматели могут получить субсидию до 2 млн рублей, при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других субъектов РФ максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей и также до 50% затрат.

Узнать подробнее о программе «Франшизы», а также подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.