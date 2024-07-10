сегодня в 17:48

С начала года «Московская техническая школа» запустила более 50 курсов

В 2024 году в рамках «Московской технической школы» открылось свыше 50 различных курсов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь промышленникам доступно уже более 200 программ по 4 специальным и 10 общим направлениям. Среди них модули в области искусственного интеллекта, аддитивных технологий, микроэлектроники, робототехники и др.

«Сегодня в рамках „Московской технической школы“ промышленникам доступно уже свыше 200 курсов по 4 специальным и 10 общим модулям. Такая подготовка кадров позволит обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала Москвы», — добавил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «Московской технической школе» запустили направление «Информационная безопасность». Оно стало десятым общим модулем образовательного проекта правительства Москвы.

Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности.

В рамках юбилейного направления промышленники будут повышать компетенции в области информационной безопасности на курсах, мастер-классах, вебинарах и других специальных мероприятиях.

«Полученные знания позволят обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Разработкой направления занимаются специалисты таких вузов и компаний Москвы, как НИЯУ МИФИ, Финансовый университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС, АО «Инфовотч», АО «Позитив Текнолоджис» и другие.

Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он направлен на повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями.