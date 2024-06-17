С июля в России на 100% повысится пособие некоторых категорий пенсионеров

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с июля 2024 года россиян ждут социальные изменения, ряд пенсионеров получит доплаты к ежемесячным начислениям или право на выплату единовременного пособия, сообщает «Российская газета» .

По словам Чаплина, с 1 июля пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать повышенную на 100% фиксированную плату. Депутат отметил, что граждане, получившие первую группу инвалидности в июне, также получат доплату в 8134,88 рублей. Тем, кто получает пособия, но в июне уволился с работы, в июле получит выплату с пересчетом по тарифу как уже неработающего гражданина.

Изменения коснутся и семейных выплат. Из расчетов будут исключать выплаты по статусу «мать-героиня» или за награду орденом «Родительская слава».

«Доходы несовершеннолетних, которые в течение не менее шести месяцев посещали образовательные учреждения, не будут учитываться при расчете семейного дохода, например, при выплате пособий малоимущим семьям», — уточнил депутат.

Также с 1 июля банки перестанут брать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с социально уязвимых категорий россиян.

Ранее Счетная палата заявила, что намерена выяснить, готовы ли самозанятые граждане делать пенсионные отчисления. Для этого планируют провести анонимный опрос, результаты которого огласят не раньше ноября.