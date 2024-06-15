Счетная палата проверит эффективность налогов для самозанятых в РФ

Российская Счетная палата планирует оценить эффективность налогового режима для самозанятых. Аудиторы спросили россиян, работающих на себя, готовы ли они платить налог по более высокой ставке, а также отчислять на пенсию, сообщает РБК .

Опрос проводится анонимно. Он касается удовлетворенности условиями эксперимента по введению налогового режима для самозанятых, а еще необходимости изменений.

Полученные результаты планируется использовать для улучшения режима налога на профдоход в России. Подведение итогов данного опроса с полученными результатами и сделанными выводами планируется представить в ноябре этого года.

В стране эксперимент по установлению налогового спецрежима для самозанятых планируется проводить до 31 декабря 2028 года. До этого никакие изменения проводиться не будут.

По данным ФНС, всего в стране самозанятых в апреле 2024 года было более 10 млн человек. Спецрежим для этой категории работающих россиян появился в 2019 году. При этом их годовой доход должен быть не более 2,4 млн рублей.

Как считает руководитель налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин, отсутствие пенсионных гарантий для самозанятых является единственным, но одним из самых обсуждаемых нюансов спецрежима.