С 1 июня бизнес начнет заранее платить налоги при импорте из ЕАЭС

С 1 июня в России меняется порядок контроля импорта из стран ЕАЭС: компании будут раньше перечислять НДС и акцизы. Это может увеличить издержки и повлиять на цены, сообщает АБН24 .

Новые правила затрагивают поставки из стран Евразийского экономического союза и меняют взаимодействие бизнеса с налоговыми органами. Речь идет о механизме СПОТ, который должен усилить контроль за ввозом товаров.

Председатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин пояснил: «СПОТ необходим государству как инструмент «обеления» импорта из стран ЕАЭС, поскольку ранее значительная часть товаров могла ввозиться через соседние государства с рисками занижения НДС, акцизов, стоимости товаров и искажением данных о конечном получателе».

По его словам, возможный рост цен связан не с введением нового налога, а с изменением порядка администрирования.

«При этом возможный рост цен связан не с введением нового налога, поскольку НДС и акцизы и ранее подлежали уплате, а с изменением порядка их администрирования: платежи будут вноситься раньше, увеличится нагрузка на оборотный капитал компаний, возрастут административные издержки и могут появиться риски задержек в поставках. Наиболее заметно изменения могут почувствовать категории товаров, которые активно поставляются автомобильным транспортом из стран ЕАЭС и затем реализуются в рознице, включая одежду, обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию, электронику, бытовую технику, товары для дома, автозапчасти, детские и спортивные товары», — пояснил Люлин.

