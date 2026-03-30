С 1 апреля в России меняются правила оформления рассрочки

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки. Продавцам запретят завышать цены в зависимости от способа оплаты, сообщает РИА Новости .

Как рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Лахтина, теперь нельзя устанавливать разные цены на один и тот же товар при покупке в рассрочку, а также взимать скрытые комиссии или навязывать дополнительные услуги.

Максимальный срок беспроцентной рассрочки ограничен шестью месяцами. С 2028 года он сократится до четырех месяцев. Предоставлять рассрочку смогут только компании из специального реестра. Неустойка за просрочку платежа не превысит 20% годовых от суммы задолженности.

Эти изменения закреплены в Законе о защите прав потребителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.