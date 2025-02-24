Рынок смартфонов в России: кто больше всего зарабатывает на россиянах

Российский рынок смартфонов за последние 3 года претерпел значительные изменения и оторвался от международного. Если в мире лидируют такие бренды, как Samsung, Apple и Xiaomi, то в РФ «правят бал» китайские производители, а Samsung занимает третью позицию, сообщил РИАМО генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Так, компании-мировые лидеры по объёмам продаж в 2024 году — это южнокорейский Samsung с долей рынка в 19%, американская корпорация Apple с долей 18% и китайская Xiaomi, ставшая самым быстрорастущим брендом из топ-5 и занявшая по итогам года 3 строчку и 14% рынка, отмечает эксперт. Кстати, доли Samsung и Apple за последние несколько лет практически не меняются: совокупно в 2022 и 2023 годах на них приходилось 39% мирового рынка, в 2024 году — 37%. Они лишь немного уступили в премиальном сегменте быстро развивающимся китайским компаниям.

На российском рынке же «правят бал» китайские производители. Лидируют Xiaomi (+ суббренд Poco) и Tecno, на которых в общей сложности приходится 40% всех продаж за 2024 год, напоминает Зайцев. Samsung занимает лишь третью строчку с долей в 12%. При этом по итогам 2021 года южнокорейский бренд доминировал на рынке смартфонов, занимая практически треть — 31,9%.

Судя по увеличению компанией маркетинговых бюджетов с начала года, Samsung планирует активно включиться в конкурентную борьбу, чтобы отвоевать потерянные позиции в случае изменения геополитической ситуации, полагает эксперт.

«Однако отмечу, что в стоимостном выражении Samsung и Apple продолжают оставаться двумя компаниями, которые больше всего зарабатывают на российских потребителях — в денежном эквиваленте на них пришлось 49% рынка по итогам 2024 года. То есть эти два бренда продолжают доминировать в премиальном сегменте, тогда как масс-маркет „принадлежит“ китайским производителям», — резюмирует Зайцев.