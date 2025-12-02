Ключевая ставка диктует условия: как изменился рынок кредитования в 2025 году

Рынок кредитования в России в 2025 году вошел в фазу замедления. Высокая ключевая ставка продолжает диктовать условия как для банков, так и для заемщиков, влияя на стоимость кредитов и структуру спроса, сообщил РИАМО аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Так, на протяжении всего года ставки по стандартным ипотечным продуктам оставались фактически заградительными, что охладило интерес к ним, отметил эксперт. Это проявилось и в структуре сделок: доля ипотечных покупок готового жилья снизилась до 17% и, несмотря на небольшой рост в течение 2025 года, так и не вернулась к уровню прошлого года.

Замедление кредитной активности заметно и в корпоративном сегменте, заявил аналитик. Рост портфеля кредитов крупного бизнеса и МСБ сократился до 10-13% под воздействием высокой стоимости заемных средств и жестких регуляторных ограничений. Объем необеспеченных потребкредитов уменьшился примерно на 5% — в первую очередь из-за макропруденциального давления и сокращения выдач в рискованных категориях.

Дополнительное ужесточение произошло 1 апреля 2025 года, когда Банк России ввел макропруденциальные лимиты на наиболее рискованные типы кредитов.

«Эти меры вынуждают банки искать баланс между сохранением прибыльности, снижением нагрузки на капитал и выполнением требований регулятора, что помогает удерживать системные риски под контролем», — считает эксперт.

По его словам, трансформация рынка усиливается за счет цифровизации. В 2025 году около 69% банковских операций совершались дистанционно, а развитие цифровых платформ, автоматизация процессов и внедрение цифрового рубля стали ключевыми драйверами обновления банковской инфраструктуры.

«В итоге 2025 год стал для кредитного рынка годом структурных изменений и адаптации. Рост в большинстве сегментов замедлился, ипотека сместилась в зону господдержки, а поведение заемщиков стало значительно более осторожным», — резюмировал Лоссан.

