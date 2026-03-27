RWB запустила второй ЦОД в Подмосковье в ОЭЗ «Дубна»

Компания RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ЦОД построен по модульному принципу. В его составе — пять помещений с машинными залами, силовыми электрическими блоками и генераторными установками, а также модули для склада и административно-бытовой части. Общая площадь объекта составляет около 5,5 тыс. кв. м, проектная мощность — порядка 8 МВт.

В машзалах размещены 504 стойки, из которых 440 предназначены для серверов. Максимальная емкость центра — до 8,6 тыс. серверов, общая ИТ-мощность — 5 920 кВт. Для резервирования установлены шесть дизель-генераторных установок. Ожидаемый показатель энергоэффективности — 1,1–1,15 PUE.

«Это высокотехнологичный проект, который обеспечит инфраструктурную базу для развития цифровой экономики. Важно, что это не единственный проект ЦОД, который реализуется на площадке ОЭЗ «Дубна». Таким образом, в перспективе здесь может быть образован отдельный кластер технологической инфраструктуры», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Директор управления информационной безопасности и инфраструктуры RWB Сергей Камшилин подчеркнул, что собственные ЦОДы позволяют компании повышать отказоустойчивость сервисов, гибко масштабировать мощности и развивать цифровые продукты, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Первый собственный центр обработки данных RWB был введен в эксплуатацию в Электростали в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.