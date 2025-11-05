Руза укрепляет позиции как один из ведущих сельскохозяйственных регионов Подмосковь

Рузский муниципальный округ продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих сельскохозяйственных регионов Подмосковья. Особое внимание развитию этого направления уделяет глава округа Александр Горбылев, который регулярно проводит встречи с местными фермерами для обсуждения перспектив развития отрасли, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поддержка аграриев становится одним из приоритетных направлений работы местной администрации. На встречах с фермерами обсуждаются инновационные подходы к ведению хозяйства, внедрение современных технологий и расширение производственных мощностей.

Яркий пример успешного развития сельского хозяйства в округе — история семьи Подлинновых. Оставив городскую жизнь, они перебрались в экологически чистый Рузский округ, где смогли реализовать свою мечту о фермерском хозяйстве. Их опыт показывает, что переезд в сельскую местность может стать не только сменой места жительства, но и началом нового успешного дела.

Кардинальные перемены произошли в жизни московской семьи Подлинновых в конце 2020 года. Предприниматель Виталий Подлиннов вместе с родными принял решение покинуть городскую суету и обосноваться в живописном уголке Рузского муниципального округа. Их выбор пал на территорию бывшей усадьбы графа Гурьева.

Начало фермерского пути было скромным, но амбициозным. Семья постепенно развивала хозяйство: сначала появились кролики и перепелки, затем — барашки и козы. К 2022 году хозяйство расширилось за счет первой коровы и бычков.

Серьезный прорыв случился в 2024 году, когда семья приняла участие в агро-стартапе по развитию мясного животноводства. Выбрав породу Герефорд для производства мраморной говядины, Подлинновы успешно получили грант на развитие хозяйства.

Сегодня хозяйство насчитывает внушительное поголовье: 65 голов крупного рогатого скота и 60 баранов гиссарской породы. В планах — дальнейшее расширение стада.

Новый этап развития наступил в 2025 году с открытием предприятия по переработке мяса. Теперь здесь производят широкий ассортимент продукции: полуфабрикаты, купаты, котлеты, мясные чипсы, различные виды колбас. Ведется подготовка к выпуску новой линейки — холодцов.

Успех предприятия подтверждается растущим спросом на натуральную продукцию. За короткий срок было открыто четыре фирменных магазина «Сыто», где покупатели могут ознакомиться с ассортиментом.

Социальный эффект проекта значителен: в бизнесе задействовано более 20 человек. Четверо работают на ферме, девять — в производственном цехе, около десяти — в торговой сети.

История семьи Подлинновых демонстрирует, как решительные перемены и вера в успех могут привести к созданию успешного сельскохозяйственного предприятия, приносящего пользу не только семье, но и всему региону.



"История семьи Подлинновых — яркий пример того, как мечта о переменах может привести к настоящему успеху и развитию родного края!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.