«Русская Медиагруппа» и «Группа Родина» заключили соглашение о партнерстве

На площадке ПМЭФ-2024 «Русская Медиагруппа» (РМГ) и «Группа Родина» подписали соглашение о партнерстве и взаимной поддержке. Документы скрепили подписями гендиректор РМГ Любовь Маляревская и совладелец компании «Группа Родина» Антон Винер, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«Группа Родина» известна как социально ориентированный застройщик, реализующий проекты доступного жилья с развитой инфраструктурой. Компания и медиахолдинг имеют близкие ценности, связанные с пропагандой активного образа жизни, спорта и российской культуры.

В рамках нового соглашения стороны договорились о расширении партнерской сети, укреплении международного сотрудничества, проведении информационных кампаний, организации концертов, выставок и других культурных событий. Ближайший совместный проект — создание первого московского медиакластера в рамках строительства жилого комплекса «Родина Парк».

По словам Маляревской, партнерство с группой «Родина» позволит «Русской Медиагруппе» углубить межотраслевое взаимодействие и расширить возможности для коммуникации с аудиторией и рекламодателями. Винер, в свою очередь, отметил, что медиакластер в «Родина Парк» будет содействовать развитию молодых творческих кадров.