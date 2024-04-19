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«Русал»: пошлины США на китайский алюминий создадут серьезные риски для экспорта

США несколько дней назад объявили о планах втрое увеличить пошлины на китайские сталь и алюминий, но такие введения могут создать риски для экспорта, сообщает РБК.

Мировой производитель алюминия «Русал» оценил риски и отметил, что США поддерживают и защищают производителей. Такие новые изменения создают серьезные риски для экспорта «Русала».

Китай примет меры в ответ на повышение США тарифов на китайскую сталь и алюминий. США продолжает игнорировать международный торговый порядок, а также политизировать различные вопросы.

О планах повысить втрое тарифы на импорт стали и алюминия из Китая Белый дом сообщил 17 апреля. После увеличения пошлина составит 22,5%.