В этом году пять руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга профессиональной репутации топ-менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров», в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, передает пресс-служба компании.

Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ».

Гендиректор Страхового дома ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг высших руководителей бизнеса в страховании. Член Совета директоров, заместитель гендиректора Ольга Сорокина — среди лучших директоров по цифровой трансформации. Заместитель гендиректора по управлению продажами Вера Гезердава — в списке лучших коммерческих директоров в страховании.

Старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Алексей Чуб попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти. Руководитель блока организационного развития и управления персоналом Степан Лысенко — в числе лучших директоров по персоналу.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. Методология рейтинга построена на экспертных оценках и голосовании топ-менеджеров компаний.

Гендиректор Страхового дома ВСК Тарновский отметил, что компания — не только один из крупнейших по масштабу бизнеса страховщиков, но и один из самых динамичных в своем развитии: рост премий опережает среднерыночные показатели в несколько раз. Например, в ДМС прирост портфеля за 6 месяцев 2024 года по ОСБУ составил +40%, а по имуществу физических и юридических лиц — свыше 30%.

«Мы создаем одни из лучших страховых решений на рынке, системно инвестируем в технологии, обеспечивающие высокую скорость взаимодействия и простоту для клиентов и партнеров. И, конечно, этот успех — результат работы всей команды профессионалов компании, включая тех коллег, которые вошли в рэнкинг ТОП-1000 лучших менеджеров страны в своей категории. Благодарю бизнес-сообщество за высокие оценки менеджмента компании», — высказался Тарновский.

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