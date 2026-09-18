Руководители «Вечерней Москвы» вошли в рейтинг менеджеров

Генеральный директор «Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий и его заместитель Анна Новикова вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает «Вечерняя Москва» .

Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» опубликовали 27-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Георгий Рудницкий вошел в топ-250 высших руководителей в категории «Медиа и креативные индустрии». Анну Новикову признали лучшим директором по закупкам в отрасли.

«Безусловно, для нас очень почетно оказаться в рейтинге лучших менеджеров среди федеральных коллег, кстати, уже не первый год», — подчеркнул Георгий Рудницкий.

Он добавил, что редакция развивает качество распространения информации и единую экосистему, усиливая взаимодействие печатных и электронных форматов. Рейтинг проводят с 2001 года, его итоги ежегодно публикуют в сентябре в газете «Коммерсантъ».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.