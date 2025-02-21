Рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках

Рубль укрепился к доллару и стал лидером среди валют на развивающихся рынках, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

На это повлияла кардинальная смена политического курса в США. Рынки сохранили позитивные ожидания благодаря российско-американским переговорам в Эр-Рияде и заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Агентство подсчитало, что рубль укрепился к доллару на 13% с начала года. Это вывело его в лидеры по показателям роста курса среди валют на развивающихся рынках.

Таким образом, рубль сейчас — это самая перспективная валюта на этих рынках. Однако в Bloomberg считают, что пока рано прогнозировать дальнейшую динамику его роста. Это связано с пока еще не решенным вопросом по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее ЦБ обновил официальный курс валют на пятницу. Согласно ему курс доллара опустился с 90,4268 руб. до 88,5103 руб. за сутки.