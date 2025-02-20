Доллар дешевеет: ЦБ обновил официальный курс валют на пятницу

сегодня в 18:06

ЦБ понизил курс доллара на пятницу почти на два рубля

Банк России установил официальный курс валют на пятницу, 21 февраля, следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара опустился и составил 88,5103 руб. 20 февраля он был 90,4268. Понижение составило 1,9165 руб.

Евро также подешевел. Он стал стоить 92,4831 руб. Предыдущее значение — 94,0834 руб.

Китайская валюта опустилась в цене незначительно — с 12,3608 руб. до 12,1252 руб.

Ранее экономист объяснил резкое падение курса доллара в России. По его словам, это связано с переговорами Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и сокращением спроса на импортные товары.