Рубль слабеет из-за отсутствия результатов в переговорах с Трампом

Рубль сегодня ослабляется на 1%, поскольку итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом не принесли существенных результатов: конкретики по-прежнему нет, формулировки размыты, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, рынки заранее закладывают в цену определенные риски и ожидания, и ранее рубль укреплялся на фоне надежд на четкие договоренности по миру, санкциям и другим вопросам.

«Однако на деле мы получили лишь размытые формулировки без конкретики», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, влияние перемирия на курс рубля постепенно сойдет на нет. В долгосрочной перспективе завершение конфликта вероятно станет финальной точкой в цикле укрепления российской валюты, прогнозирует Астафьев.