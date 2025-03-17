Рубль продолжает укрепляться на фоне геополитики

Рубль продолжает укрепление. Геополитическая разрядка продолжает привлекать инвесторов в российские активы, что повышает объем предложения валюты на рынке. Есть вероятность, что доллар будет стоить 83,5 рубля, но затем опять возобновится рост валюты, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Банк России существенно пересмотрел свои оценки по агрегатам платежного баланса, заявила она. Оценки за 2024 год были заметно улучшены за счет положительного пересмотра показателей за IV квартал.

Суммарно за 3 последних месяца 2024 года оценка сальдо счета текущих операций была повышена на 10,4 млрд долларов, до 63,9 млрд долларов, за счет большего торгового профицита (134,2 млрд долларов против 122,6 млрд долларов, которые были представлены ранее). Такие показатели были достигнуты за счет роста экспорта (оценка по экспорту за IV квартал пересмотрена на 16,6 млрд долларов). В свою очередь, показатели за январь–февраль 2025 года также выглядят оптимистично, отметила аналитик.

В результате на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе, и это в сочетании с позитивным новостным фоном способствует укреплению рубля.

«Тем не менее мы по-прежнему не ожидаем, что тенденция стремительного укрепления рубля продлится долго, поскольку падение цен на нефть с начала 2025 года весной начнет отражаться в свежем притоке валюты в страну, тогда как импорт начнет постепенно восстанавливаться после сезонно слабых января-февраля. Мы полагаем, что рубль может попробовать протестировать уровень 83,5 руб. за доллар США, но затем возобновится движение к 90 руб. за доллар», — сказала Пырьева.